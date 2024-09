Grillo e Conte sembrano avviarsi verso una divisione, aumentando la tensione.

Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle (M5S), ha espresso apertamente il suo disaccordo con l'ex primo ministro, Giuseppe Conte. Grillo ha esposto sui suo blog che non vede alcun segno di rinnovamento nel partito, ma piuttosto un tentativo di demolire per edificare una realtà completamen...

Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle (M5S), ha espresso apertamente il suo disaccordo con l’ex primo ministro, Giuseppe Conte. Grillo ha esposto sui suo blog che non vede alcun segno di rinnovamento nel partito, ma piuttosto un tentativo di demolire per edificare una realtà completamente nuova, che non ha nulla in comune con l’originale Movimento 5 Stelle. Il garante del M5S, che si è recato a Roma senza tuttavia incontrare Conte, ha reso noto che a ottobre i membri del partito dovranno prendere una decisione cruciale, scegliendo tra due concezioni diametralmente opposte del futuro del Movimento. Mentre Grillo sembra prepararsi per una lotta giudiziaria, le figure di spicco del Movimento iniziano a pianificare la loro risposta.