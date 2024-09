Gualtieri: Mi propongo nuovamente, Roma necessita di 10 anni di servizio.

Roberto Gualtieri ha confermato la sua volontà di ricandidarsi come sindaco di Roma, sostenendo la necessità di almeno dieci anni per implementare cambiamenti rilevanti. Durante un'intervista a Rai3 ha ribadito l'importanza di un ambizioso progetto per la città che rifiuti l'idea di Roma destinata alla mediocrità, sottolineando il potenziale unico di Roma rispetto ad altre capitali per il suo verde, la sua storia e la ricchezza del suo tessuto sociale.

Roberto Gualtieri ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi come primo cittadino di Roma. “Come ho già espresso, è una decisione ovvia. Sono necessari almeno dieci anni per rendere visibili cambiamenti significativi nella città, e la normativa prevede due mandati. Non è inusuale che i sindaci desiderino proseguire con il compito intrapreso”, ha affermato durante un’intervista a Rai3. “Il nostro ambizioso piano per la città – ha aggiunto – si basa su un concetto fondamentale: dobbiamo abbandonare l’idea che Roma sia destinata alla mediocrità e che non possa eguagliare la qualità dei servizi offerti dalle altre capitali. Roma possiede un potenziale unico rispetto ad altre metropoli: il suo verde, la sua storia meravigliosa e la ricchezza del suo tessuto sociale”.