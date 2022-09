Guardia reale sviene durante la veglia al feretro di Elisabetta

Londra, 15 set. (askanews) – Brutto incidente per una delle guardie reali incaricate di vegliare il feretro della Regina Elisabetta nel parlamento a Westminster Hall: l’uomo, che nei video subito circolati anche sui social network appare abbastanza anziano, intorno all’1 di notte ora di Londra (le 2 in Italia), ha cominciato a vacillare ed è caduto in avanti sbattendo la faccia sul pavimento. Subito soccorso, secondo i media britannici si è però ripreso ed è voluto tornare al suo posto.

Pochi secondi dopo però ha avuto nuovi vacillamenti e a quel punto il personale in borghese e in divisa sul posto lo ha portato via. Le guardie del feretro di Elisabetta effettuano turni di 6 ore, ma con una rotazione ogni 20 minuti per riposare.