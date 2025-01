Nella giornata di oggi Hamas dovrebbe annunciare i nomi dei 4 ostaggi da rilasciare domani. Dovrebbero essere 4 donne.

Guerra Israele Medio Oriente: oggi Hamas annuncerà i nomi dei 4 ostaggi che rilascerà domani

In base all’accordo raggiunto con Israele nell’ambito della tregua a Gaza, oggi Hamas renderà noti i nomi dei 4 ostaggi che verranno rilasciati nella giornata di domani, sabato 25 gennaio. Secondo Taher Al-Nunu, funzionario del movimento islamista, il rilascio avverrà in cambio di detenuti palestinesi. Secondo l’accordo per ogni ostaggio vengono rilasciati 30 prigionieri palestinesi, 50 nel caso in cui l’ostaggio rilasciato è un militare.

Hamas, saranno rilasciate 4 donne

A essere rilasciate nella giornata di domani saranno 4 donne. C’è grande attesa per conoscerne i nomi. Tra gli ostaggi ci sono ad esempio 5 giovani soldatesse israeliane, oppure la giovane tedesco-israeliana Arbel Yehud, che avrebbe dovuto essere liberata domenica ma che invece è stata sostituita all’ultimo da Hamas con Emily Damari. C’è attesa anche per la famiglia Bibas, Hamas aveva fatto sapere che era stata uccisa da un raid aereo ma non aveva mai fornito prove dell’effettiva morte della famiglia formata da madre, padre e due figli di 5 e 2 anni.