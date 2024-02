Si chiamano Ariel e Kfir Bibas, e sono due innocenti bambini israeliani che hanno avuto la sfortuna di un destino avverso. I piccoli, 9 mesi il primo e 4 anni il secondo, sono i più giovani israeliani rapidi da Hamas il 7 ottobre: un video trasmesso ieri testimonia che quando sono arrivati nella Striscia di Gaza erano ancora vivi.

Israele, trasmesso video bambini Bibas: i rapiti

Sono mesi ormai che di Kfir e Ariel non si sa nulla, dal momento in cui i terroristi di Hamas li hanno rapiti lo scorso 7 ottobre. Nella giornata di ieri, l’esercito di Israele ha trovato un video che testimonia la loro presenza in un bunker di Gaza nei giorni successivi alla cattura: in quel momento erano vivi. “C’è timore per la loro sorte, siamo molto preoccupati” – ha spiegato il portavoce militare Daniel Hagari parlando della questione: “Il video stato ritrovato nella zona di Khan Yunis e i rapiti sono stati consegnati al gruppo Kataeb Mujaedin. Ma la responsabilità è di Hamas”.

Israele, trasmesso video bambini Bibas: la lotta della famiglia

“Sono immagini che strappano il cuore. Chiediamo disperatamente a chi decide in Israele e nel mondo e che sono coinvolti nei negoziati: riportateli a casa immediatamente” – dicono i famigliari sul forum dei rapiti. “Da quel filmato si ha conferma che essi arrivarono vivi a Gaza e che Hamas è l’unico responsabile dell’incolumità della madre Shiri e dei figli Kfir e Ariel” – tuonano ancora i parenti, intervistati su Channel 12.