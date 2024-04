Vikton Orban, premier ungherese, attraverso il suo profilo Facebook ha dichiarato: “Siamo ad un passo dall’invio di truppe da parte dell’Occidente in Ucraina“. Intanto la Camera dei Rappresentanti di Washington ha votato a favore del pacchetto che contiene aiuti a favore dell’Ucraina.

Guerra in Ucraina, le parole di Orban

“Siamo ad un passo dall’invio di truppe da parte dell’Occidente in Ucraina” ha esordito il premier ungherese, che ha continuato: “Si tratta di un vortice di guerra che può trascinare l’Europa nel baratro. Bruxelles gioca col fuoco. In Europa l’atmosfera è quella della guerra e la politica è dominata dalla logica della guerra. Vedo la preparazione alla guerra da parte di tutti. Il mio Paese però deve restarne fuori. Questa non è la nostra guerra. Non la vogliamo e non vogliamo che l’Ungheria torni ad essere il giocattolo delle grandi potenze“.

La Camera Usa approva disegni legge per aiuti a Kiev

Con una maggioranza bipartisan, la Camera Usa ha approvato, dopo uno stallo di diversi mesi, i disegni legge sugli aiuti a Kiev: si tratta di un pacchetto che contiene aiuti per 60,8 miliardi di dollari. Zelensky ha così commentato: “La libertà e la democrazia avranno sempre un significato globale e non verranno mai meno finché l’America contribuirà a proteggerle“.

