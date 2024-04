L’ex presidente degli Stati Uniti d’America e favorito numero uno per ricoprire nuovamente la carica nei prossimi 4 anni, Donald Trump, ha espresso recentemente il suo pensiero sulla guerra in corso in Est Europa tra la Russia e l’Ucraina. Il presidente di Kiev Volodymyr Zelensky ha risposto nelle scorse ore in maniera diretta a Trump.

Guerra in Ucraina, Zelensky risponde a Trump: l’intervista

Nel corso dell’ultima intervista rilasciata al più importante quotidiano tedesco, la Bild, Zelensky ha ricordato di essere disposto a incontrare Trump e di averlo invitato a recarsi presto in Ucraina. Il numero uno di Kiev non ha molto apprezzato le idee espresse dal tycoon sulla guerra che vede coinvolto il suo Paese. Sostanzialmente, Trump si è detto convinto che l’Ucraina dovrebbe cedere alcuni dei propri territori a Mosca, per soddisfare le mire di Putin e porre fine al sanguinoso conflitto che ogni giorno sta mietendo molte vittime.

Guerra in Ucraina, Zelensky risponde a Trump: le dichiarazioni

“Sono molto scettico riguardo il piano che è stato illustrato da Donald Trump in merito alla guerra” – ha specificato Zelensky in un’altra intervista, questa volta a ‘Il Politico’. Secondo il leader di Kiev, poi, l’influenza russa ha ormai penetrato anche il sistema politico statunitense.