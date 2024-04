La Corte Suprema della Baschiria ha emesso una sentenza definitiva nella controversia riguardante Liliya Chanisheva, collaboratrice di spicco del dissidente Alexey Navalny.

Un duro colpo per l’opposizione

La sentenza, che ha stabilito una pena di nove anni e mezzo di reclusione, rappresenta un inasprimento rispetto alla condanna di sette anni e mezzo emessa in primo grado. La decisione della Corte Suprema è stata ampiamente interpretata come politicamente motivata, rappresentando un duro colpo per l’opposizione al regime russo.

Contestazioni alla sentenza

La sentenza ha sollevato critiche e contestazioni da parte di organizzazioni internazionali e attivisti per i diritti umani, che denunciano un’evidente strumentalizzazione del sistema giudiziario per reprimere l’opposizione politica. Si teme che la condanna di Chanisheva possa rappresentare un precedente per ulteriori persecuzioni contro gli attivisti e i sostenitori di Navalny.

Il contesto politico

La condanna di Chanisheva si inserisce in un contesto politico sempre più teso in Russia, con il governo di Putin sempre più determinato a reprimere le voci dissidenti e a consolidare il proprio controllo sul paese. Le elezioni parlamentari imminenti e il crescente dissenso popolare rappresentano una sfida significativa per il regime, che cerca di arginare qualsiasi forma di opposizione. L’opposizione russa e la comunità internazionale hanno condannato fermamente la sentenza contro Chanisheva, denunciando la violazione dei diritti umani e la mancanza di giustizia nel processo.