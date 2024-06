La guerra in Ucraina continua: Russia bombarda ancora una volta Kherson

Nuovo giorno di guerra in Ucraina, nuovo bombardamento della Russia a Kherson che sembra essere entrata a far parte dei bersagli preferiti delle forze russe. Questa volta i raid aerei hanno colpito ben 22 città presenti nella regione e, nonostante ciò, fortunatamente il numero di vittime non è molto elevato, a quanto pare solo un civile ha perso la vita.

A quanto pare le forze russe non stanno prendendo di mira solo Kharkiv, ma anche Kherson sembra essere entrata a far parte dei bersagli principali dei loro bombardamenti. Questa volta i raid hanno colpito 22 città presenti nella regione meridionale, causando una vittima e otto feriti, stando a quanto riportato, sono tutti civili.

Stando a quanto condiviso da Ukrinform, la notizia è stata condivisa tramite un messaggio su Telegram da Oleksandr Prokudin, capo dell’amministrazione militare regionale. I bombardamenti hanno causato anche non pochi danni, sarebbero stati infatti colpiti un istituto scolastico, un dormitorio, un edificio per uffici, una struttura di ristorazione, negozi e un gasdotto.

Nelle esplosioni sono rimaste danneggiate anche altre strutture come grattacieli, abitazioni e auto private. Nel frattempo però l’Ucraina non se n’è rimasta con le mani in mano, abbattendo nella notte 22 droni kamikaze Shahed su 27 lanciati dai Russi sulle regioni di Kherson, Sumy, Mykolaiv, Poltava e Dnipropetrovsk.