Guida ai watch party di Sanremo 2026 a Torino

La 76a edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo si svolge da martedì 24 a sabato 28 febbraio e, anche per il 2026, offre a chi non è all’Ariston la possibilità di vivere l’evento in compagnia. A Torino sono organizzati numerosi appuntamenti pubblici nei locali della città: dai watch party tradizionali a serate con commenti, ospiti e cene a tema. Questa guida raccoglie le proposte principali, con orari e indirizzi, pensate per chi vuole trasformare la visione in un’occasione sociale.

Il palinsesto torinese: eventi principali

Per chi cerca un posto dove guardare le dirette, la città propone diversi format. Tra i più strutturati c’è “Sanremo con TOradio“, attivo dal 24 al 28 febbraio presso Maxelâ in Viale Virgilio 25: l’offerta comprende commenti dal vivo, giochi e momenti di intrattenimento curati da TOradio, pensati per chi vuole partecipare attivamente alla serata. Parallelamente, l’Off Topic in via Giorgio Pallavicino 35 ospita un watch party aperto, ideale per chi preferisce un’atmosfera informale tra amici e fan del festival.

Sofà Sanremo: prima serata informale

La serata denominata “Sofà Sanremo” è in programma martedì 24 febbraio alle ore 20 presso Al Capodoglio, Murazzi del Po Gipo Farassino 37. Si tratta di una proiezione collettiva della prima serata con cena e commenti, arricchita da ospiti che hanno partecipato al festival e collegamenti dall’Ariston. Questo format punta a ricreare l’atmosfera del salotto di casa, ma con il valore aggiunto di interventi e aneddoti condivisi in diretta.

Serate a tema: cover, duetti e gran finale

Le serate successive del festival vengono riproposte in location dedicate: la “Serata Cover” avrà luogo venerdì 27 febbraio all’Hiroshima Mon Amour in via Carlo Bossoli 83, con la visione su maxi schermo accompagnata dal commento irriverente del quartetto noto come “I 4 str**zi”. Per chi è interessato ai duetti, il Kontiki Torino in via Cigliano 7 organizza una “Serata Duetti” sempre venerdì 27 alle ore 20, un’occasione per commentare e celebrare le collaborazioni sul palco.

Gran finale e atmosfera conviviale

Il clou è la “Serata Gran Finale” di sabato 28 febbraio alle ore 20, ospitata al CAP10100, corso Moncalieri 18. Qui si prevede un mix di applausi, discussioni e pronostici, fino all’ultima busta. In alternativa, il Bar Bello al Green Pea, via Fenoglietti 20, propone una visione dell’ultima serata in un contesto rilassato e informale, pensato per chi vuole seguire il

Perché partecipare a un watch party a Torino

Partecipare a un watch party significa trasformare l’atto di guardare la tv in un evento sociale: si condividono reazioni, si commentano le performance e nascono meme e battute in tempo reale. A Torino la proposta si estende da eventi curati con ospiti e cene a semplici proiezioni su maxi schermo, offrendo scelte per diversi gusti e budget. Inoltre, molte serate prevedono momenti di interazione con conduttori locali e radio, aumentando il coinvolgimento del pubblico.

Come scegliere l’evento giusto

Per decidere dove andare è utile valutare la tipologia di esperienza che si desidera: se si cerca intrattenimento con commento professionale, Sanremo con TOradio e le serate con ospiti sono indicate; se si preferisce un clima più informale e tra amici, Off Topic o il Bar Bello possono essere più adatti. Controllare gli orari, prenotare nei locali che offrono cene e informarsi su eventuali ingressi o abbonamenti è sempre consigliato per non perdere la serata.

Segnalazioni e partecipazione

Chi conosce altri eventi legati al festival sul territorio può contribuire segnalandoli: il Comune invita a scrivere a torinogiovani@comune.torino.it per inserire nuove iniziative nel calendario cittadino. Questa partecipazione collettiva aiuta a far emergere proposte minori e a creare un programma più ricco per chi vuole vivere Sanremo lontano dall’Ariston ma con lo stesso spirito di condivisione.

Scegliere il locale giusto significa trasformare la visione in un appuntamento sociale, coinvolgente e spesso divertente.