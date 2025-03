La Rai valuta Torino come nuova sede del Festival di Sanremo, forte del successo dell'Eurovision 2022.

La Rai starebbe sviluppando un piano alternativo per il Festival di Sanremo, a seguito della decisione del Comune di Sanremo di bandire un concorso per l’assegnazione dell’evento. Come riferito da Adnkronos, l’emittente pubblica starebbe valutando l’ipotesi di ospitare la competizione nella città di Torino.

Festival di Sanremo a rischio: Torino pronta a ospitare la kermesse

La decisione non è ancora definitiva, ma la frizione tra la Rai e il Comune di Sanremo è ormai palese. Il servizio pubblico è in attesa di conoscere i dettagli del provvedimento con cui la città ligure ha indetto il bando, ma nel frattempo sta cercando di predisporre un’opzione alternativa. Il Comune di Sanremo ha preso questa misura dopo che il TAR della Liguria ha giudicato illegittimo l’affidamento diretto del Festival alla Rai, obbligando così l’indizione di una gara pubblica.

La Rai, quindi, starebbe considerando varie soluzioni: trasferire il nuovo concorso musicale da Sanremo a Torino e cambiare il nome. Non più “Festival della Canzone Italiana”, un titolo storicamente legato a Sanremo e potenzialmente soggetto a dispute legali, ma una nuova denominazione, come “Festival della Musica Italiana” o una variante simile.

Torino è stata più volte menzionata negli ultimi mesi, ma, secondo quanto riferito da Adnkronos, non è stata ancora presa una decisione definitiva. Al momento, il capoluogo piemontese è indicato solo come esempio, grazie al successo ottenuto durante l’Eurovision 2022. La scelta della città dipenderà dalla presenza di strutture adeguate e dall’accordo con il Comune.

La decisione della Giunta del Comune di Sanremo

La Giunta del Comune di Sanremo ha approvato una delibera per l’avvio della selezione del partner che gestirà l’organizzazione e la trasmissione del Festival per gli anni 2026, 2027 e 2028. Il ricorso presentato dalla Rai sarà discusso il 22 maggio dal Consiglio di Stato.