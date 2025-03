Sanremo approva la delibera per il Festival 2026-28: gara aperta ai media nazionali con offerta minima di 6,5 milioni. Mediaset in corsa per il 2026?

Sanremo approva la delibera per il Festival 2026-28: gara aperta ai media nazionali con offerta minima di 6,5 milioni. Selezione in due fasi: avviso pubblico e negoziazione finale. Mediaset sfiderà la Rai?

Sanremo 2026, il Comune pubblica il bando

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato la delibera per la selezione del partner incaricato di organizzare e trasmettere in chiaro il Festival della Canzone Italiana per le edizioni 2026, 2027 e 2028, con possibilità di proroga fino a due anni. La decisione arriva dopo mesi di lavoro e il coinvolgimento di una commissione interna, istituita in seguito alla sentenza del Tar, per definire gli indirizzi della manifestazione d’interesse.

“Potranno partecipare alla procedura esclusivamente gli operatori economici fornitori di servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro, titolari di un canale generalista nazionale e che possiedano dimostrate capacità di organizzazione di eventi di particolare rilevanza”.

L’assegnazione avverrà sulla base della qualità dei progetti presentati, valutando elementi come il valore artistico, la coerenza con la tradizione del Festival, la capacità di valorizzare la kermesse e il territorio, oltre al ritorno promozionale per Sanremo, la sua produzione floricola e il Casinò. Si tratti di Rai, Mediaset, Discovery o chiunque altro rientri nei criteri prestabiliti.

Il partner scelto dovrà garantire al Comune un contributo minimo di 6,5 milioni di euro, più almeno l’1% degli introiti pubblicitari e dello sfruttamento del marchio comunale. Inoltre, dovrà trasmettere Sanremoinfiore e un altro evento selezionato dall’amministrazione, oltre a produrre due spettacoli in diretta, di cui uno durante l’estate.

“Ogni ulteriore costo eventualmente sostenuto per la realizzazione della manifestazione e degli eventi collaterali sarà a carico del partner, tra cui le spese di un palco esterno sul quale dovranno esibirsi artisti presenti al Festival o ospiti di pari importanza artistica, con collegamento con la manifestazione principale durante la diretta televisiva serale”.

Sanremo 2026 e i possibili concorrenti: Mediaset sfiderà la Rai?

Tra i possibili concorrenti, Mediaset sarebbe la principale contendente, ma l’azienda fondata da Silvio Berlusconi, pur disponendo di volti di punta, sembrava non essere interessata. Durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese nel dicembre 2024, l’amministratore delegato Mediaset, Piersilvio Berlusconi, aveva dichiarato:

“Mi sembra che la situazione sia ancora troppo fumosa per poter esprimere un giudizio e io non arrivo neanche a pensare se mai potesse interessarci, vedremo. In ogni caso, penso che Sanremo sia un pezzo di Rai e che allo stesso tempo la Rai sia il vero motore e la vera forza di Sanremo. Dunque, da italiano mi auguro che il Festival rimanga in Rai“.

L’azienda avrà cambiato posizione? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.