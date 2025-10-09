Un episodio inquietante sulla tangenziale di Bra

Il 4 ottobre, una serata tranquilla sulla tangenziale di Bra è stata interrotta da un evento che ha lasciato tutti senza parole. Un’auto, proveniente dal Cuneese, ha imboccato la carreggiata contromano, percorrendo oltre due chilometri in direzione opposta. La situazione ha generato panico tra gli automobilisti, costretti a schivare il veicolo che procedeva a zig-zag, ignorando i segnali di allerta e i clacson.

Intervento tempestivo della Polizia Stradale

Le prime segnalazioni al 112 hanno descritto una vettura in movimento erratico, e in pochi minuti una pattuglia della Polizia Stradale di Cuneo è intervenuta. Gli agenti hanno attivato il protocollo d’emergenza, accendendo sirene e lampeggianti per fermare il veicolo. Tuttavia, la conducente, una donna di 54 anni, sembrava non rendersi conto della gravità della situazione, continuando a guidare come se nulla fosse.

Il test alcolimetrico e le conseguenze legali

Solo quando si è trovata di fronte alla pattuglia, la donna ha finalmente arrestato la sua corsa. Appariva confusa e disorientata, incapace di comprendere il pericolo che aveva creato. Sottoposta all’alcol test, il risultato ha rivelato un tasso di 1,71 grammi per litro di sangue, ben oltre il limite consentito. Questo ha portato alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, secondo l’articolo 186 del Codice della Strada, e alla sospensione immediata della patente.

Un miracolo senza conseguenze fisiche

Fortunatamente, l’episodio non ha avuto conseguenze fisiche per nessuno, ma ha lasciato la comunità locale scossa. Molti hanno commentato la situazione come un “miracolo” per il fatto che non ci siano stati incidenti più gravi. La prontezza della Polizia Stradale e la collaborazione degli automobilisti che hanno segnalato il veicolo in tempo hanno evitato quella che poteva trasformarsi in una tragedia. Questo episodio mette in luce l’importanza della vigilanza e della responsabilità alla guida, specialmente in situazioni di rischio come quella vissuta sulla tangenziale di Bra.