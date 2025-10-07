Guidesi: "Su automotive anche Germania su nostre posizioni, Ue decida"

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - "Bene le dichiarazioni del Cancelliere tedesco Friedrich Merz in tema di automotive e, nello specifico, a tutela dell’industria del settore. Concetti chiari come 'neutralità tecnologica' e netta contrarierà allo 'stop delle vendite...

Milano, 7 ott. (Adnkronos) – "Bene le dichiarazioni del Cancelliere tedesco Friedrich Merz in tema di automotive e, nello specifico, a tutela dell’industria del settore. Concetti chiari come 'neutralità tecnologica' e netta contrarierà allo 'stop delle vendite di auto a motore endotermico dopo il 2035'. Le posizioni che la Lombardia sostiene da anni, condivise anche dall’Automotive regions alliance, stanno trovando sempre più consenso".

Lo dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi.

Per Guidesi "è arrivato il momento che tutti coloro che hanno a cuore il futuro dell’industria automobilistica chiedano alla Commissione europea di mettere finalmente in campo azioni forti e concrete per scongiurare il più grande suicidio economico della storia". E avverte: "La presidente von der Leyen adesso decida se tentare di salvare 13 milioni di posti di lavoro o, al contrario, di distruggere definitamente la più grande industria europea".