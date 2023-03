Home > Askanews > Gwyneth Paltrow in tribunale per un incidente sugli sci Gwyneth Paltrow in tribunale per un incidente sugli sci

Roma, 21 mar. (askanews) – Gwyneth Paltrow è comparsa in un tribunale dello Utah, negli Stati Uniti, per l’inizio del processo che la vede imputata per aver ferito gravemente un uomo in un incidente sciistico nel 2016. Terry Sanderson, ottico optometrista in pensione, sostiene che l’attrice e imprenditrice Usa abbia sciato “fuori controllo”, schiantandosi contro di lui e causandogli “una lesione cerebrale, quattro costole rotte e altre gravi lesioni”. Il 76enne chiede un risarcimento di 300.000 dollari; la prima richiesta presentata nel 2019 era di oltre 3 milioni di dollari. La durata del procedimento è prevista in otto giorni. Gwyneth Paltrow dovrebbe testimoniare.

