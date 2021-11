Honda porta a Eicma Adv 350, Fireblade SP e concept Hornet in 3D

Milano, 25 nov. (askanews) – Honda svela a Eicma 2021 l’Adv 350 lo scooter con il sapore dell’off-road, la super sportiva CBR1000RR-R Fireblade SP 30esimo anniversario, e il concept in 3D della futura Hornet. A completare le novità della gamma, i prodotti lanciati a partire da fine agosto, come spiega ad Askanews Costantino Paolacci, responsabile comunicazione Honda Moto Italia.

“Abbiamo cominciato a presentare le novità del 2022 a fine agosto con l’Africa Twin in versione appunto 2022 come sempre nelle due versioni base e Adventure Sport.

Honda ha poi proseguito con le CB 500 nelle versioni F naked, R sportiva e X adventure”.

“A ottobre è poi arrivata la NT 1100 che ha un ritorno di Honda nel segmento delle moto touring, noi l’abbiamo definita Touring Crossover perché la meccanica di derivazione Africa Twin ma è a tutti gli effetti una moto stradale con un equipaggiamento completo fatto di valigie laterali parabrezza regolabile e manopole riscaldabili, cavalletto centrale e cruscotto connesso”.

“Al Salone di Milano portiamo come novità assoluta. Adv 350 che è uno scooter di media cilindrata con il sapore del fuoristrada: può affrontare degli sterrati facilmente grazie alle sospensioni con escursione maggiorata, mantenendo tutta la praticità dello scooter quindi vanno sotto sella per due caschi integrali parabrezza regolabile e in Italia sarà in vendita con il bauletto da 50 litri di serie”.

“Infine all’opposto c’è la Fireblade del trentesimo anniversario, la Fireblade SP, sempre con il motore potente da 217 CV, ma con una livrea commemorativa con lo stesso schema grafico della moto lanciata nel 1992. Uno sguardo infine al futuro prossimo perché in una sala speciale con un’animazione 3D molto affascinante, c’è la rappresentazione di come sarà la futura Hornet, un altro nome importante che tornerà nella gamma Honda. Una moto completamente nuova di cui oggi mostriamo soltanto il concept visivo”.