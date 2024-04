Hysaj, la Ferrari del calciatore va in fiamme: la causa

In una tranquilla giornata di riposo in Toscana, la serenità della famiglia di Elseid Hysaj è stata improvvisamente interrotta da quella che poteva tramutarsi in vera e propria tragedia, quando la sua Ferrari è andata in fiamme. L’atmosfera di tranquillità che si stava respirando, è stata sconvolta dalla paura mentre il difensore laterale della Lazio ha affrontato con coraggio questa situazione improvvisa insieme ai suoi cari.

Incendio Ferrari, cosa è accaduto

Nella giornata di domenica 7 aprile, Elseid Hysaj si è trovato intrappolato all’interno della sua Ferrari, appena acquistata, e con lui il suocero, mentre le fiamme divoravano l’auto intorno a loro. La disperazione è montata mentre le porte rimanevano bloccate, rendendo impossibile la fuga. Fuori, la moglie del terzino della Lazio assisteva impotente, impaurita per la vita dei suoi cari. È stato un momento di puro terrore e incertezza, ma per fortuna, nonostante la distruzione totale dell’auto, nessuno ha riportato gravi ferite.

Cosa ha innescato le fiamme

Nell’istante in cui Elseid Hysaj e i suoi familiari si trovavano a bordo della loro Ferrari, poco prima del derby contro la Roma, hanno fatto una scoperta sconcertante: una perdita d’olio e delle scintille provenienti dal veicolo, indicando che il problema potrebbe essere stato dovuto a un difetto di fabbrica. Questo segnale d’allarme li ha spinti ad agire prontamente, abbandonando immediatamente l’auto, anche se con grande difficoltà. È stato un istante di puro terrore, ma fortunatamente sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme divorassero completamente il veicolo.