Il difensore della Roma si è fatto trascinare dall’euforia per la vittoria nel match Roma-Lazio: ecco a quali conseguenze incorre.

L’esultanza di Gianluca Mancini

La bandiera della Lazio, raffigurante un topo, è stata sventolata dal calciatore della Roma, sotto la Curva Sud.

Un segno di esultanza, al termine del Derby nella capitale vinto dalla squadra di Daniele De Rossi, che non è passato inosservato e che potrebbe arrecare molti problemi al calciatore.

Nel frattempo il giocatore è entrato in un vortice di polemiche scaturite dalle reazioni dell’intero tifo laziale.

La Procura federale e il gesto di Gianluca Mancini post match Roma-Lazio

Bisognerà attendere la risposta della Procura federale per vedere se riterrà che ci siano i margini per aprire un’indagine in base all’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva che fa riferimento al dovere di tenere una condotta generale rigorosamente ispirata «ai principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva».

Caso analogo per i calciatori del Milan due anni fa

I calciatori del Milan durante la festa per lo scudetto, mostrarono un piccolo striscione rivolto agli interisti sul quale c’era scritto: “La Coppa Italia mettila nel cu*o”.

In tale occasione l’evento si concluse con un patteggiamento e il pagamento di ammende da parte dei calciatori e del club per responsabilità oggettiva.