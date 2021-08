Milano, 5 ago. (askanews) – Compleanno olimpico per Federica Pellegrini che ha festeggiato a Tokyo i suoi 33 anni. Per lei torta e brindisi a Casa Italia a fianco del suo allenatore Matteo Giunta, con cui divide vita sportiva e privata, come annunciato dalla campionessa.

A tagliare la torta con lei Husain Al-Musallam, presidente della Fina, Federazione internazionale nuoto e il presidente del Coni Giovanni Malagò che ha ricordato il recente ingresso di Pellegrini nel Cio.