I cani in Emilia-Romagna sono stati salvati dai vigili del fuoco a causa di condizioni meteorologiche avverse.

"In Emilia-Romagna e Marche, i pompieri, supportati da un veicolo anfibio, hanno salvato due grossi cani dalle aree allagate. Il maltempo ha colpito soprattutto la zona di Ravenna, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per garantire la sicurezza degli animali."

