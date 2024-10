I carabinieri di Milano hanno intervenuto per salvare un uomo di 89 anni che stava tentando di gettarsi dal suo balcone.

Milano, nel quartiere Baggio, carabinieri hanno salvato un uomo di 89 anni che stava per lanciarsi dal balcone di un edificio. Agendo su una segnalazione dei familiari, i militari sono riusciti a trattenere l'uomo per la cintura dei pantaloni, scongiurando il peggio grazie al supporto di una seconda pattuglia di soccorso.

SALVATAGGIO IN ESTREMA URGENZA

Milano, carabinieri salvano un uomo di 89 anni intento a lanciarsi dal balcone

I militari sono riusciti a bloccare l’uomo afferrandolo per la cintura.

Un’operazione di salvataggio tempestiva è avvenuta a Milano, nel quartiere Baggio, dove i carabinieri hanno salvato un ottantanovenne che stava per lanciarsi nel vuoto dal balcone di un edificio. L’intervento è scattato dopo una segnalazione telefonica ricevuta dalla centrale operativa, inoltrata dai familiari dell’anziano, che avevano osservato come l’uomo avesse già superato parzialmente la balaustra del balcone al quinto piano. Nonostante le difficoltà, i carabinieri sono riusciti a trattenere l’anziano per la cintura dei pantaloni, mantenendolo sospeso nel vuoto per alcuni istanti. Grazie al supporto di una seconda pattuglia arrivata in soccorso, sono riusciti a portarlo in sicurezza, evitando il peggio.