I cent'anni della radio in Italia sono stati celebrati in una cerimonia al Senato, con la partecipazione di Arbore.

Oggi il Senato della Repubblica ha festeggiato il centenario della radio in Italia. Durante l’evento, che ha avuto luogo nell’Aula di Palazzo Madama per volontà del presidente Ignazio La Russa e condotto da Carlo Conti, sono stati presenti figure emblematiche quali Renzo Arbore, Umberto Broccoli e Andrea Delogu. Sono stati rivissuti i momenti più toccanti e importanti della storia della radio italiana. Grazie al supporto del Museo della Radio e della Televisione Rai di Torino insieme a Radio Rai, il pubblico ha avuto l’opportunità di ascoltare i primissimi annunci così come vennero trasmessi dai radio ricevitori un secolo fa, partendo dal primo evento avvenuto il 6 ottobre 1924. Inoltre, fino a domenica 6 ottobre, nella sala di Palazzo Madama dedicata a Guglielmo Marconi, sarà possibile ammirare documenti storici e attrezzature tecniche risalenti a cento anni fa, compreso il microfono a bobina magnetica usato per il primo annuncio e il carillon della radio del 1936, che veniva impiegato per intervallare i programmi con il dolce canto di un uccello.