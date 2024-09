I consiglieri sardi del Psd'Az, guidati da Tajani, entrano a far parte di Forza Italia.

I consiglieri sardi del Psd'Az, guidati da Tajani, entrano a far parte di For...

I rappresentanti regionali sardi del Partito sardo d’Azione, ovvero Gianni Chessa, Piero Maieli e Alfonso Marras, hanno deciso di unirsi a Forza Italia. Questo cambio segna la fine della presenza dei ‘sardisti’ nell’assemblea regionale dell’isola, che precedentemente avevano un accordo stabile con la Lega. Il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha reso notizia durante una conferenza stampa a Roma. Tajani ha sottolineato che non è una decisione presa alla leggera, ma piuttosto il risultato di una riflessione politica. “Hanno scelto di unirsi alla casa dei moderati, un luogo rassicurante per i cittadini, che, come dico sempre, si trova tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein”, ha detto Tajani. Inoltre, ha annunciato che sabato si terrà una manifestazione in Sardegna con le new entries.