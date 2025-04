La decisione della FIEG

La Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) ha comunicato ufficialmente che il Lunedì dell’Angelo, noto anche come Pasquetta, i quotidiani cartacei non verranno pubblicati. Questa decisione, che si ripete ogni anno, è parte di una tradizione consolidata nel panorama editoriale italiano. La scelta di non pubblicare i giornali in questa data è legata a motivi sia culturali che economici, riflettendo l’importanza delle festività pasquali per la popolazione.

Impatto sulle edicole

In aggiunta alla sospensione della pubblicazione, le edicole avranno la facoltà di non aprire i battenti. Questa opzione è stata prevista in base agli accordi che disciplinano la rete di vendita dei giornali. Molti edicolanti, infatti, potrebbero decidere di chiudere per permettere ai propri dipendenti di trascorrere la festività con le famiglie. Questo potrebbe comportare una diminuzione della disponibilità di quotidiani per i lettori, che dovranno attendere il giorno successivo per tornare a consultare le notizie.

Le tradizioni pasquali e il mercato editoriale

Il Lunedì dell’Angelo è un giorno di festa in Italia, caratterizzato da gite all’aria aperta e pranzi in famiglia. Questa tradizione ha un forte impatto anche sul mercato editoriale, poiché molti lettori scelgono di dedicarsi ad attività ricreative piuttosto che alla lettura dei giornali. Di conseguenza, le vendite di quotidiani tendono a calare in questo periodo, spingendo gli editori a prendere decisioni strategiche per ottimizzare i costi. La chiusura dei giornali in questa data è quindi una risposta alle abitudini dei lettori, che preferiscono godere della festività piuttosto che rimanere a casa a leggere.