Una vittoria schiacciante per i London Knights

Il , i London Knights hanno ottenuto la loro settima vittoria consecutiva, sconfiggendo i Soo Greyhounds con un punteggio di 5-1 al GFL Memorial Gardens. La squadra di Londra ha mostrato una prestazione dominante, accumulando ben 43 tiri in porta, mentre i Greyhounds sono stati limitati a sole 13 conclusioni. Questo risultato ha ulteriormente consolidato la posizione dei Knights nella classifica, rendendo evidente la loro determinazione a competere per il titolo.

Un inizio di partita travolgente

I London Knights hanno iniziato la partita con grande energia, mettendo a segno i primi sette tiri contro la porta dei Greyhounds. Tuttavia, è stata la squadra di casa a sbloccare il punteggio: il diciannovenne Justin Cloutier ha deviato un tiro dalla sinistra, portando i Soo Greyhounds in vantaggio 1-0. Nonostante questo inizio sfavorevole, i Knights non si sono lasciati scoraggiare e hanno risposto prontamente, pareggiando il punteggio grazie a un power play. Easton Cowan ha orchestrato un’azione che ha portato Landon Sim a segnare il suo quinto gol della stagione, chiudendo il primo periodo sul punteggio di 1-1.

Dominio nel secondo e terzo periodo

Il secondo periodo ha visto i Knights continuare a spingere, e un altro power play ha portato al secondo gol della serata. Sam O’Reilly, dopo essere stato fermato in area, ha visto Oliver Bonk raccogliere il rebound e segnare il suo secondo gol dell’anno, portando Londra in vantaggio 2-1. La pressione dei Knights non si è fermata qui: Dickinson ha segnato un potente slap shot, aumentando il vantaggio a 3-1. Nel terzo periodo, Cowan ha messo a segno due gol consecutivi, chiudendo la partita sul punteggio finale di 5-1. La difesa dei Knights ha brillato, concedendo solo due tiri agli avversari nell’ultimo periodo.

Giocatori chiave e prossimi impegni

Il portiere Austin Elliott ha migliorato il suo record a 5-0, mentre il capitano Denver Barkey ha contribuito con due assist. I London Knights hanno mostrato una notevole efficacia in power play, convertendo 2 delle 5 opportunità, e mantenendo una perfetta prestazione in penalty kill. Con la prossima partita in programma contro i North Bay Battalion, i Knights si preparano a continuare la loro corsa verso il titolo, affrontando una squadra che ha raggiunto le finali della Eastern Conference nelle ultime tre stagioni. La sfida si preannuncia avvincente, con i Knights determinati a mantenere la loro striscia vincente.