I malviventi hanno reso il cane sottratto alla piccola portatrice di handicap.

La 12enne disabile ha avuto un commovente ricongiungimento con il suo spitz tedesco ad Acerra (Napoli), che era stato sottratto da malviventi la scorsa settimana. Rosario, il padre della giovane, ha condiviso in una dichiarazione che tarda sera la notte precedente ha avuto una chiamata anonima. I ladri hanno annunciato di aver lasciato il cane nelle vicinanze della loro proprietà. Hanno espresso, con un accento straniero, di voler restituire il cane per la bambina, aggiungendo “vedi, possiamo essere ladri, ma siamo onesti”. Rosario ha continuato dicendo: “Il Paese si è mobilitato per Miriam, mia figlia, e per questo che il suo amato cane è tornato a casa. La sua gratitudine è infinita e Miriam è sopraffatta dalla felicità”.