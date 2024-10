Nelle prime sei puntate della nuova stagione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha avuto alcuni scambi di opinioni con due o tre concorrenti, in particolare con Shaila Gatta, per via dei suoi balli seducenti, e con Iago Garcia. Nella serata di ieri, proprio questi due protagonisti hanno discusso dell’intervento di Beatrice nel ruolo di opinionista.

I gieffini si sono espressi riguardo a Beatrice Luzzi e al suo nuovo incarico.

Durante una conversazione tra Luca Calvani, Iago e Shaila, il primo ha condiviso il suo pensiero su Beatrice: “Beatrice è un po’ speciale, a volte non riesco a comprenderla. Sembra quasi che voglia dire al pubblico: ‘Io mi pongo in opposizione’. Non capisco le sue scelte. Appare come se volesse andare controcorrente. Si comporta da avvocato del diavolo, quasi volesse stuzzicare. Anche se le sue argomentazioni hanno senso e sono coerenti, spesso mi confondono. Riuscire a capire la sua postura è complicato. Propone molte idee e spunti, ma trovo difficile seguirla”.

Dall’altro canto, Iago ha fatto un’accostamento letterario, dicendo: “Concordo, però bisogna fare attenzione: lei ha l’intelligenza delle streghe di Macbeth. È proprio come una di quelle streghe”.

Shaila ha espresso le sue preoccupazioni riguardo all’opinione di Beatrice, soprattutto dopo che lei ha lasciato Javier: “Insomma, lei sta facendo il suo lavoro, diciamolo chiaramente. Se non provoca, che senso avrebbe essere lì? Sta a fare lavori a maglia? Io mi preparo già per domani sera. Immagina quante cose dirà ora. Sono pronta per quello che potrebbe accadere”.

Calvani ha concluso il suo intervento cercando di tranquillizzare l’ex velina: “Siamo qui anche per essere osservati dalle opinioni delle esperte. Di conseguenza, saremo monitorati. Affronteremo questa situazione sorridendo, proprio come faranno con te domani. Stai serena, perché alla fine tocca a ciascuno di noi e siamo qui proprio per questo motivo.”