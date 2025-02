I radiologi: "Aumento domanda esami imaging e medicina difensiva mix micidiale"

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) – "Il tema della sostenibilità in radiologia, molto importante e delicato, non solo è al centro della nostra professione, ma è di rilevanza sempre maggiore nel panorama sanitario globale. L'Italia invecchia, gli anziani stanno bene e hanno il diritto di conoscere le loro condizioni di salute. Di conseguenza la domanda di esami di imaging è aumentata in maniera esponenziale e crescerà ancora nei prossimi anni per la medicina difensiva e per l'aumento dell'età media della popolazione. Ma l'aumento della domanda di esami imaging e la medicina difensiva sono un mix micidiale. Per questo dovremmo cercare di ridurre la percentuale di esami inappropriati che vengono fatti per la medicina difensiva, il cui costo, secondo le stime di Anaao, è di circa 10 miliardi di euro l'anno. E' quindi necessario invertire la rotta, ottimizzando le risorse". Così all'Adnkronos Salute Luca Brunese, presidente eletto della Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm), in occasione del convegno 'Sostenibilità in Radiologia: ricerca, innovazione e responsabilità', promosso oggi a Roma alla Camera di Commercio dalla Sirm, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

"Come Sirm – spiega Brunese – puntiamo all'adozione di pratiche corrette, che non vuol dire solo ottimizzazione dei costi, ma guarda all'utilizzo 'green' dei macchinari di maggior consumo come la Tac, alla riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti che utilizziamo, dai device tecnologici fino ai mezzi di contrasto e ai materiali radiologici, per cui sono fondamentali anche accurate politiche di smaltimento e recupero. In questa visione rientra anche una maggiore digitalizzazione, che caratterizzerà gli ospedali del futuro, con un incrementato utilizzo di telemedicina e intelligenza artificiale". Nel settore della radiologia "l'intelligenza artificiale ha un ruolo determinate perché aiuta a ottimizzare il programma di lavoro, a cercare di gestire le liste di attesa e a fare diagnosi sempre più corrette", conclude.