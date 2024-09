I servizi funebri per Paola Marella si sono svolti a Milano. Secondo suo marito, lei rappresenta 'la nostra luce'.

La celebre architetta e personaggio televisivo Real Time, Paola Marella, è stata commemorata in una cerimonia affollata nella chiesa di San Marco a Milano. Tra i presenti c'erano il figlio Nicola, il marito Domenico, parenti e amici intimi. Il marito ha ricordato la sua luce e il suo contributo, sia come agente immobiliare che come personalità televisiva. Don Luigi Garbarini, durante l'omelia, ha sottolineato la discrezione di Paola, morta a 61 anni dopo una lunga malattia. Fuori dalla chiesa, Alessandro Borghese, chef e presentatore televisivo, ha ricordato Paola come una pioniera del mondo televisivo e una cara amica.

La chiesa di San Marco a Milano era piena di persone questa mattina per l’ultimo saluto a Paola Marella, volto noto del canale Real Time e architetto di professione. Nelle prime file, di fronte al feretro adornato di fiori bianchi, erano seduti il figlio Nicola, il marito Domenico, i parenti più prossimi e gli amici intimi. Durante la messa, il marito ha condiviso parole commoventi: “Sei la nostra luce”. Ha proseguito descrivendo Paola come la luce che illuminava gli amici, la sua amata Milano, e le persone che neppure la conoscevano. “La sua professionalità ha dato dignità al suo lavoro ordinario come agente immobiliare. Poi è entrata in televisione, era il suo posto. Era solare, un’amica per tutti, un supporto, sempre presente. La sua luce resta, non dimenticatela”, ha aggiunto.

