I trionfatori della prima edizione del Premio Paolo Graldi sono stati rivelati.

La commissione del Premio di Giornalismo Paolo Graldi, presieduta da Gianni Letta, ha selezionato i vincitori per la Prima edizione. Il riconoscimento "Giornalismo Politico" è stato dato a Massimo Franco del Corriere della Sera, mentre Nello Scavo di Avvenire ha ottenuto il premio per il "Giornalismo Investigativo". Il premio "Giornalismo Legale" è andato a Giovanni Bianconi del Corriere della Sera e Stefania Battistini del Tg1 ha vinto per il "Giornalismo radiotelevisivo". Cecilia Sala de Il Foglio ha ricevuto il premio "Giornalismo Under 35" e il premio "Comunicatore" è stato conferito a Giovanni Grasso. La cerimonia di premiazione si terrà il 29 novembre a Palazzo Montecitorio.

La commissione del Premio di Giornalismo Paolo Graldi, presieduta da Gianni Letta, ha selezionato i premiati per la Prima edizione. Quest’anno, il premio si suddivide nelle categorie “Giornalismo Politico”, “Giornalismo Investigativo”, “Giornalismo Legale”, “Giornalismo Radio e Tv”, “Giornalista Under 35” e “Comunicatore”. La giuria intende mettere in risalto l’autorità, l’expertise e la costante dedizione nel ricercare i dettagli che facilitano la comprensione di ogni evento, dai fatti locali alle situazioni internazionali – caratteristiche che hanno contrassegnato la carriera di Paolo Graldi.

La giuria, guidata da Massimo Martinelli e che comprende numerosi nomi di prestigio come Emilio Albertario, Maurizio Caprara, Paolo Conti tra gli altri, ha decretato i vincitori dell’edizione 2024 del Premio Paolo Graldi.

Il riconoscimento nella categoria “Giornalismo Politico” è stato assegnato a Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, conosciuto per i suoi numerosi libri di successo e membro dell’Istituto Internazionale per gli Studi Strategici di Londra. Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire ed esperto in diritto penale e corrispondente di guerra, ha ricevuto il premio Paolo Graldi per il “Giornalismo Investigativo”.

Per quanto riguarda il “Giornalismo Legale”, il riconoscimento è andato a Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera, esperto in crimini organizzati e autore di diversi saggi sul terrorismo politico.

Stefania Battistini, corrispondente speciale del Tg1 e nota per i suoi numerosi scoop nei teatri di guerra e i suoi saggi di geopolitica, è la vincitrice del premio Paolo Graldi per il “Giornalismo radiotelevisivo”. Mentre Cecilia Sala, apprezzata giornalista de Il Foglio e autrice del popolare podcast “Stories”, ha vinto il premio “Giornalismo Under 35”. Giovanni Grasso, consigliere autorevole nel campo della stampa e della comunicazione per il Presidente della Repubblica e direttore dell’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica, ha ricevuto il premio “Comunicatore”.

La cerimonia di premiazione si terrà il 29 novembre alle 15.30 nella Sala della Regina a Palazzo Montecitorio, con Paola Saluzzi come conduttrice dell’evento.