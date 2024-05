Ia: Lega, nostra proposta creazione Sandbox approda al Senato

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – "La proposta della Lega di creazione di un Sandbox regolamentare sull’intelligenza artificiale è stata abbinata al Dl Ai in discussione al Senato ed è stata iscritta all'ordine del giorno nella seduta di mercoledì 15 maggio. È importante che l’Italia, come su Fintech e Insurtech, sia dotata di spazi sperimentali per l’Intelligenza Artificiale. È cruciale per la competitività delle nostre aziende". Così il deputato della Lega Giulio Centemero, da cui parte la proposta di pdl alla Camera, assieme al senatore Giorgio Maria Bergesio, primo firmatario del ddl.