Ia: Ronzulli, 'con nuova legge contro deep fake carcere fino a 5 anni'

Roma, 23 set.-(Adnkronos) – “Vedere la propria immagine distorta, replicata su migliaia di siti, ti toglie il sonno. Io e altre colleghe lo abbiamo provato, ma tante donne lo subiscono nel silenzio delle mura domestiche. L’intelligenza artificiale può salvare vite, ma può anche diventare strumento di violenza e ricatto psicologico. I cosiddetti leoni da tastiera, protetti dall’anonimato, usano volti, voci e immagini manipolate per umiliare e intimidire".

Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo al Policy & business forum di Urania Tv.

"Con la legge sull’Ia abbiamo dato una risposta chiara: chi crea ‘deep fake’ per offendere o ledere l’onore altrui ora commette reato e rischia fino a 5 anni di carcere. È un segnale forte: la dignità delle persone non è negoziabile, neanche nell’era digitale”, conclude.