IAB INTERSECTIONS 2024

L’evento top del digital advertising e non si è concluso il 30 ottobre scorso all’Allianz MiCo di Milano la prima edizione di Intersections 2024, l’evento che ha unito per la prima volta IAB Forum e IF! Italians Festival. Un evento importante voluto da tre associazioni, l’ADCI, IAB Italia e l’UNA, per creare un momento di dialogo per i professionisti del marketing, della comunicazione e della creatività. Con un afflusso di oltre 17.000 partecipanti (in forte aumento rispetto al 2023), più di 300 relatori e un notevole incremento di sponsor e partner, Intersection 2024, si è dimostrato un punto di riferimento per coloro che vogliono comprendere l’andamento del settore.