Il 5 ottobre, i palestinesi si raduneranno in piazza e presenteranno un ricorso al Tar.

Khaled El Qaisi, rappresentante dell'Unione democratica arabo-palestinese, ha criticato la decisione della Questura di Roma come politicamente motivata. Ha rifiutato di rispettare tale decisione, avviando un'azione legale per far appello al Tar. El Qaisi ha espresso ottimismo sulla possibilità che il Tar intervenga e prevenire un presunto pericoloso precedente antidemocratico.