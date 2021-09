Venezia, 8 set. (askanews) – In esclusiva per Askanews il best of di Radio Italia alla Mostra del Cinema di Venezia. Serena Rossi, madrina dell evento, descrive le sue sensazioni nel ricoprire un ruolo così prestigioso; alcuni tra i protagonisti della 78° edizione della Mostra, tra cui Penélope Cruz, Paolo Sorrentino, Silvio Orlando, Toni Servillo e Valeria Golino, si raccontano ai microfoni di Radio Italia, svelando alcuni particolari inediti sui film in concorso.