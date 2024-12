Un’assenza che non passa inosservata

La recente esclusione della Polizia Stradale dal calendario ufficiale della Polizia di Stato 2025 ha sollevato un’ondata di critiche e discussioni. Giordano Biserni, presidente dell’Associazione sostenitori della Polstrada (Asaps), ha espresso il suo disappunto, sottolineando come questa decisione rappresenti una mancanza di riconoscimento per una specialità che ha contribuito in modo significativo alla sicurezza stradale in Italia. “La Specialità, che ha segnato pagine molto importanti nei suoi 77 anni di storia, è stata eliminata, cestinata dagli autori di un Calendario istituzionale”, ha dichiarato Biserni, evidenziando il malcontento tra gli appartenenti alla Polizia Stradale.

Un’iniziativa autonoma per colmare il vuoto

In risposta a questa situazione, l’Asaps ha deciso di creare un proprio calendario, seppure in formato digitale, per rimediare a quella che Biserni definisce una “falla inammissibile”. Questo calendario, pur non avendo la possibilità di essere stampato in versione cartacea, rappresenta un gesto simbolico di riconoscimento e rispetto per i 421 caduti della Polizia Stradale. “Un calendario semplice ma fatto col cuore”, ha aggiunto Biserni, ringraziando i consiglieri nazionali Attilio Di Loreto e Federico Sabbadin per il loro impegno nella realizzazione di questo progetto.

Un messaggio di inclusione e rispetto

La polemica non si limita solo all’assenza della Polizia Stradale, ma si estende anche a questioni più ampie riguardanti la rappresentazione delle donne nelle forze dell’ordine. Biserni ha criticato la scelta di includere immagini che, a suo avviso, non riflettono adeguatamente il ruolo delle donne nella Polizia. “In un calendario che presenta immagini in bianco e nero, si è scelto di mostrare una poliziotta che sistema la cravatta a un collega, un’immagine che non fa onore ai progressi fatti in termini di uguaglianza di genere”. Questo commento ha acceso un dibattito sulla necessità di una rappresentazione più equa e rispettosa delle donne nelle istituzioni.

Il calendario della Polizia Stradale è disponibile per il download sul sito ufficiale dell’Asaps, www.asaps.it, e rappresenta un’iniziativa che, sebbene modesta, mira a mantenere viva la memoria e il contributo della Polizia Stradale nella storia della sicurezza stradale italiana.