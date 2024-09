Il clima avverso si è abbattuto sul Piemonte, con Torino come area maggiormente influenzata.

Il maltempo ha maggiormente impattato l'area torinese in Piemonte, con un caso di disperso e 66 individui isolati, così come riportato dalla Protezione civile della Regione, che ha istituito un centro per monitorare la situazione. Sebbene le previsioni dell'Arpa prevedano un miglioramento per la gi...

Il maltempo ha maggiormente impattato l’area torinese in Piemonte, con un caso di disperso e 66 individui isolati, così come riportato dalla Protezione civile della Regione, che ha istituito un centro per monitorare la situazione. Sebbene le previsioni dell’Arpa prevedano un miglioramento per la giornata seguente, 41 centri operativi sono attivi nella provincia di Torino e 7 a Cuneo. Sono 363 i volontari attivi a Torino. Essi “hanno iniziato ad agire fin dalla notte precedente per le prime necessità urgenti. Durante tutta la giornata, in collaborazione con i tecnici e la Protezione civile, hanno affrontato i problemi più critici ed emergenti. Da parte nostra, come Regione, abbiamo seguito attentamente la situazione e con apprensione la ricerca della persona dispersa a Torino”, rivelano il presidente della Regione Alberto Cirio e il responsabile della Protezione Civile Marco Gabusi. Secondo la Protezione civile, le condizioni delle strade “sono ancora molto problematiche”. Delle 16 strade provinciali chiuse nel mattino nell’area metropolitana di Torino, 10 rimangono chiuse: Roure, San Germano Chisone, Bussoleno, Mattie, Giaglione, Cavour, Meana di Susa, Pancalieri, Coazze e Balme. Il totale delle persone isolate rimane a 66, 24 a Mattie a causa del crollo di due ponti, 40 a Roure per la chiusura della strada, due a Mezzenile. Le autorità garantiscono che tutte queste persone sono assistite dai loro amministratori locali. Dei nove evacuati di Groscavallo, tutti hanno trovato un alloggio in autonomia, quindi solo uno rimane a Mezzenile. La Protezione Civile conclude affirmando che la situazione del disperso in Valle Orco rimane.