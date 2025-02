Anche i cocktail entrano nel mondo del lusso, con creazioni d’autore dal valore sorprendente. A Londra, il Salvatore’s Legacy, firmato da Salvatore Calabrese e servito al The Donovan Bar, costa 7.500 sterline, circa 8.800 euro, guadagnandosi il titolo di cocktail più costoso d’Europa.

Il cocktail più costoso si beve a Londra: 8800 euro per un bicchiere

Creato nel 2012, questo cocktail sta rivoluzionando il mercato dei drink di lusso. L’idea è semplice: utilizzare liquori rarissimi e di altissimo valore per ottenere miscelati dal prezzo vertiginoso. Il costo del Salvatore’s Legacy riflette il valore delle pregiate bottiglie utilizzate: il più antico è il Kümmel del 1770, seguito dal Clos de Griffier Cognac del 1788 e dal Dubb Orange Curacao del 1860, completati da un tocco di Angostura risalente ai primi del ’900. Un autentico sorso di storia, con un prezzo che rispecchia l’esclusività dei cocktail vintage.

L’autore di questo progetto è Salvatore Calabrese che, intervistato da Forbes qualche anno fa, ha dichiarato:

“Nonostante questa storia sia esatta, a mio parere è incompleta nella narrazione. Il mio obiettivo nel creare grandi cocktail non è mai stato di renderli unici per il loro prezzo, bensì per l’esperienza ad essi collegata. Dovete infatti sapere che una delle mie grandi passioni nella vita è il Cognac, distillato francese di cui mi vanto di avere ampia conoscenza e collezione, e su cui ho avuto anche il piacere di scrivere un libro”.

È stato proprio il Cognac a trasmettergli il concetto del tempo, insegnandogli a considerare le bottiglie non solo come piaceri per il palato, ma anche come strumenti di narrazione. Secondo lui, i distillati, con il passare dei decenni e persino dei secoli, mantengono intatta la loro essenza, rendendo possibile il concetto di “liquid history”.

Un cocktail di Salvatore Calabrese presente anche in Italia

Per chi in Italia volesse provare un prodotto di questo maestro, è possibile farlo. Si tratta di Acqua Bianca, un liquore che ha lanciato qualche anno fa con l’intento di creare qualcosa di speciale.

Secondo Calabrese, spesso i liquori risultano coinvolgenti al gusto, ma deludenti all’olfatto. Per questo ha scelto di utilizzare tra gli ingredienti l’Ambra Grigia, una sostanza naturale impiegata da sempre in profumeria, per rendere l’aroma del liquore avvolgente quanto il sapore.

Si tratta di un liquore unico nel suo genere, realizzato dalla storica azienda olandese De Kuyper Royal Distillers e ideato da “The Maestro” con l’obiettivo di creare qualcosa di rivoluzionario, completamente diverso da qualsiasi altro prodotto sul mercato.