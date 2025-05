Il conclave in corso: tensione e attesa per la fumata bianca

Il secondo scrutinio nella Cappella Sistina

I cardinali elettori, dopo aver partecipato alla messa e dedicato un momento alla preghiera, si trovano attualmente nella Cappella Sistina per il secondo scrutinio del conclave. Questo momento cruciale è caratterizzato da un’atmosfera di grande tensione e attesa, poiché il futuro della Chiesa cattolica dipende dalle decisioni che verranno prese in queste ore.

La fumata, simbolo della scelta del nuovo Papa, è attesa con ansia da milioni di fedeli in tutto il mondo.

Le aspettative per la fumata

Se non si dovesse verificare a breve la fumata bianca, ciò indicherebbe che anche questo scrutinio non ha raggiunto il quorum necessario di 89 voti. In tal caso, si procederà a un terzo scrutinio, che si svolgerà entro la mattinata. Al termine di questo scrutinio, intorno alle 12, ci sarà comunque una fumata, che sarà bianca solo se un nuovo Papa sarà stato eletto, altrimenti sarà nera. Questo rituale, che affonda le radici nella tradizione, rappresenta un momento di grande significato per la comunità cattolica.

Il simbolismo del conclave

Il conclave non è solo un evento di natura politica, ma anche un momento di profonda spiritualità. I cardinali, riuniti in preghiera e riflessione, sono chiamati a scegliere il successore di Pietro, un compito che richiede discernimento e responsabilità. La Cappella Sistina, con i suoi affreschi e la sua storia, diventa il palcoscenico di questa importante decisione. All’esterno, i gabbiani che sorvolano il Vaticano sembrano osservare con attenzione, simbolizzando la vigilanza e l’attesa di un’intera comunità.