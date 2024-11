Un attacco audace a Castelvenere

La tranquillità di Castelvenere, un comune in provincia di Benevento, è stata scossa da un episodio di violenza che ha visto protagonista il sindaco-medico Alessandro di Santo. Quattro banditi hanno tentato di forzare le serrature della sua abitazione, dando vita a una colluttazione che ha messo in luce il coraggio e la determinazione del primo cittadino. La situazione è degenerata quando i ladri, dopo oltre un’ora di tentativi, hanno trovato un avversario inaspettato: il sindaco stesso.

La reazione tempestiva del sindaco

Di Santo ha raccontato di aver urlato a sua figlia di prendere il fucile, una reazione che ha sorpreso i malviventi e li ha costretti a fuggire. Questo episodio non è solo un atto di difesa personale, ma rappresenta anche un simbolo di resistenza contro la criminalità che affligge molte comunità italiane. La prontezza di riflessi e la volontà di proteggere la propria famiglia hanno permesso al sindaco di affrontare una situazione potenzialmente letale.

Il contesto della sicurezza a Castelvenere

La sicurezza nelle piccole comunità è un tema sempre più attuale. Castelvenere, come molte altre località, sta affrontando un aumento dei crimini, spingendo i cittadini a prendere misure straordinarie per proteggere le proprie abitazioni. L’episodio che ha coinvolto Alessandro di Santo solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla necessità di un maggiore supporto da parte delle forze dell’ordine. I carabinieri, intervenuti immediatamente dopo l’allerta, hanno avviato le indagini per identificare i responsabili di questo atto violento.