Il decreto del governo sulla cannabis light viene nuovamente respinto dal Tar.

Il Tar del Lazio ha bloccato un'ulteriore volta il decreto del governo che cerca di limitare l'uso della cannabis light. Meno di un anno fa, il Tribunale aveva già fermato l'attuazione di un decreto del Ministero della Salute che classificava il cannabidiolo come droga, bloccando la sua vendita. I produttori di canapa hanno accolto con gioia la decisione, in attesa di un giudizio definitivo previsto per il 16 dicembre. Il recente decreto in questione non è legato a quello nel ddl sicurezza, che proibisce la vendita di cannabis light con un contenuto di Thc inferiore allo 0,2%.