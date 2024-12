Un momento cruciale per l’Europa

Il futuro della leadership europea si presenta come un tema di grande rilevanza, soprattutto in un contesto caratterizzato da incertezze e sfide globali. Durante la cerimonia di conferimento del premio ISPI 2024, Mario Draghi ha messo in luce la fragilità del fronte franco-tedesco e la necessità di un approccio ottimista per affrontare le difficoltà attuali. La sua analisi si concentra sull’importanza di una leadership forte e coesa, capace di guidare l’Europa verso un futuro di integrazione e prosperità.

Il rischio del sovranismo

Draghi ha lanciato un monito sul crescente sovranismo in Europa, evidenziando come questa tendenza possa compromettere il processo di integrazione. “Se l’Europa si dirige verso il sovranismo, come potrà mai percorrere una strada comune?” si è chiesto l’ex premier. La sua preoccupazione è legata alla mancanza di una leadership chiara e determinata, che possa unire i vari Stati membri in un progetto condiviso. In questo contesto, la figura della leadership diventa cruciale per affrontare le sfide economiche e sociali che l’Europa si trova ad affrontare.

La necessità di decisioni collegiali

Un altro punto centrale del discorso di Draghi è stato l’importanza delle decisioni collegiali all’interno delle istituzioni europee. L’ex governatore della BCE ha sottolineato come, a differenza del passato, oggi sia fondamentale che chi detiene responsabilità in Europa prenda decisioni condivise, coinvolgendo gli elettori nel processo. Questo approccio è essenziale per garantire una legittimazione democratica alle scelte politiche, che devono rispondere alle esigenze dei cittadini europei. Draghi ha richiamato alla memoria la sua celebre frase “Whatever it takes”, evidenziando come in passato fosse necessario salvaguardare la reputazione della BCE in un momento di crisi. Oggi, invece, la situazione richiede una leadership che sappia ascoltare e rispondere alle istanze della popolazione.

Il ruolo della nuova Commissione europea

Draghi ha anche affrontato il tema della formazione della nuova Commissione europea, evidenziando come le trattative per la nomina dei commissari siano state ostacolate da conflitti interni tra gli Stati membri. Questo stallo, secondo l’ex premier, è motivo di preoccupazione, poiché riflette una mancanza di unità e visione comune. La politica nazionale, ha osservato, sta diventando sempre più europea e viceversa, richiedendo una maggiore coesione tra le diverse nazioni. In questo contesto, la figura di un leader capace di immaginare il futuro e di realizzarlo diventa fondamentale per il progresso dell’Unione.