Il contesto attuale dell’export italiano

Negli ultimi anni, l’export italiano ha mostrato segni di crescita, grazie alla qualità dei prodotti e alla reputazione consolidata nel mondo. Tuttavia, nuove nubi si addensano all’orizzonte, portando con sé il rischio di protezionismi immotivati che potrebbero compromettere settori di eccellenza come il vino e l’olio. Queste preoccupazioni sono state espresse dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il 44° Forum della cultura dell’olio e del vino, tenutosi a Roma. La sua analisi mette in luce come il protezionismo possa riportare l’Italia a un modello agricolo obsoleto, simile a quello dei primi anni del Novecento.

Le conseguenze del protezionismo

Le associazioni di produttori hanno legittimamente manifestato preoccupazione per le sorti dell’export italiano. Le misure protezionistiche, se attuate, non solo danneggerebbero i produttori locali, ma darebbero anche una spinta ai prodotti del cosiddetto “italian sounding”, ovvero quei prodotti che, pur non essendo autenticamente italiani, sfruttano il richiamo del marchio Italia. Questo fenomeno potrebbe avere conseguenze devastanti per le filiere produttive italiane, poiché i consumatori di altri continenti potrebbero non rinunciare facilmente ai gusti che hanno imparato ad apprezzare.

Il valore della cooperazione internazionale

Mattarella ha sottolineato l’importanza dei commerci e dell’interdipendenza come garanzia di pace. La storia insegna che la contrapposizione tra mercati ostili ha portato a conflitti ben più gravi. I mercati aperti, al contrario, creano una rete di collaborazioni che, nel comune interesse, proteggono la stabilità e la pace. In questo contesto, è fondamentale che i produttori italiani continuino a misurarsi con la crescente dimensione internazionale, affrontando senza timore mercati prima sconosciuti. I prodotti italiani, grazie alla loro qualità, sono già leader in molte di queste aree.

Guardare al futuro con ottimismo

Il futuro dell’export italiano non può essere costruito su nostalgie o tentazioni di un passato idealizzato. È essenziale riconoscere che oggi i cibi sono più salubri e controllati rispetto a un tempo. L’innovazione e la qualità devono guidare il settore, permettendo all’Italia di mantenere la sua posizione di leader nel mercato globale. Solo attraverso un approccio aperto e collaborativo sarà possibile affrontare le sfide future e cogliere le opportunità che il mercato internazionale offre.