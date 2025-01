Il lavoro minorile: una piaga da estirpare

Il lavoro minorile rappresenta una delle sfide più gravi del nostro tempo. Ogni anno, milioni di bambini nel mondo sono costretti a lavorare in condizioni disumane, privati della loro infanzia e dei loro diritti fondamentali. Durante un’udienza generale, il Papa ha lanciato un appello accorato per riscoprire il valore di ogni bambino, sottolineando che non possiamo rimanere indifferenti di fronte a questa realtà. La sua denuncia è chiara: un bambino che non sorride e non sogna è un bambino che non può esprimere i propri talenti e potenzialità.

Un’economia che sfrutta i più vulnerabili

Il Pontefice ha evidenziato come l’attuale sistema economico spesso ignori la dignità dei più piccoli, sfruttandoli per il profitto. In molte parti del mondo, i bambini sono vittime di un’economia che non rispetta la vita, costretti a lavorare in settori pericolosi e privi di diritti. Questa situazione non solo danneggia i bambini, ma brucia anche il nostro giacimento di speranza e amore. È fondamentale che la società si unisca per combattere questa ingiustizia e garantire un futuro migliore per le nuove generazioni.

La responsabilità della comunità cristiana

Il Papa ha esortato i cristiani a non rimanere in silenzio di fronte a queste atrocità. La comunità cristiana ha il dovere di proteggere i bambini e di condannare fermamente ogni forma di abuso. Ogni giorno, molti bambini muoiono a causa della fame, delle malattie e delle guerre, e questo è un richiamo all’azione per tutti noi. Dobbiamo seguire l’esempio di Gesù, che ha sempre difeso i più vulnerabili. La nostra responsabilità è quella di garantire che ogni bambino possa crescere in un ambiente sicuro, dove possa sognare e realizzare i propri desideri.