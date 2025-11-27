Il Mese della Lettura Amazon: le migliori uscite da non perdere

Con il Mese della Lettura Amazon, fino al 30 novembre, puoi regalarti nuove storie e arricchire la tua libreria, cartacea o digitale, approfittando di offerte pensate per chi ama leggere in ogni formato. L’evento è l’occasione per scoprire nuovi autori, generi e modi di vivere la lettura, con sconti e promozioni per tutti i gusti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come partecipare al Mese della Lettura Amazon e quali sono le uscite da non perdere.

Il Mese della Lettura Amazon

Leggere resta uno dei gesti più semplici e autentici e quando arriva un mese dedicato interamente ai libri vale davvero la pena lasciarsi tentare.

L’edizione 2025 del Mese della Lettura Amazon mette al centro i lettori, offrendo sconti fino al 50% sui titoli Kindle selezionati e fino al 15% sui libri cartacei venduti e spediti da Amazon.

In più, per tutto il mese, le spedizioni sui libri sono gratuite. E, anche se a Natale manca ancora qualche settimana, il Mese della Lettura Amazon, a questo punto, diventa un’occasione imperdibile per scoprire nuovi mondi, senza uscire di casa, o magari per regalare un titolo speciale a chi condivide la tua stessa passione.

Il Mese della Lettura Amazon: come funziona

Partecipare al Mese della Lettura Amazon è semplicissimo: ti basterà accedere alla pagina dedicata all’iniziativa per esplorare tutte le offerte disponibili.

Le promozioni includono:

• eBook Kindle scontati fino al 50%

• Libri cartacei con sconti fino al 15%

• Abbonamenti digitali come Kindle Unlimited e Audible con tariffe promozionali (ad esempio, 3 mesi a soli 0,99 €).

Chi è cliente Amazon Prime può contare anche su spedizioni rapide, ritiro in Locker o Counter e vantaggi extra come “Leggi con Prime”.

Il Mese della Lettura Amazon: i migliori libri da acquistare

Il Mese della Lettura Amazon è anche il pretesto che aspettavi per rinnovare l’abitudine alla lettura, riscoprendo il piacere di sfogliare o ascoltare una storia diversa ogni giorno. Se però sei alla ricerca anche di qualche consiglio, nel paragrafo che segue, abbiamo raggruppato in una lista, tre delle uscite migliori di questo mese.

Il libro bianco Copertina flessibile – 4 novembre 2025 di Han Kang (Autore), Lia Iovenitti (Traduttore)

Dopo La Vegetariana, Han Kang torna con un romanzo intimo e poetico. Il libro bianco è una riflessione sulla fragilità, sul lutto e sulla rinascita, costruita attorno al simbolo del colore bianco. Con una scrittura delicata e profonda, l’autrice accompagna il lettore in un viaggio di memoria e contemplazione.

La bugia dell’orchidea Copertina rigida – 11 novembre 2025 di Donato Carrisi (Autore)

Nel nuovo thriller di Carrisi, nulla è come sembra. La bugia dell’orchidea intreccia mistero, inganno e desiderio di verità in un’indagine che scava nell’animo umano. Con la consueta tensione narrativa e un ritmo serrato, l’autore regala un romanzo che tiene il lettore sospeso fino all’ultima pagina.

Le parole della pioggia Copertina rigida – 11 novembre 2025 di Laura Imai Messina (Autore), Emiliano Ponzi (Illustratore)

Con la sua sensibilità, Laura Imai Messina ci porta ancora una volta in Giappone, tra sentimenti sospesi e piccoli miracoli quotidiani. Le parole della pioggia è un romanzo che parla di rinascita, di connessioni invisibili e del modo in cui le parole, come la pioggia, sanno curare.