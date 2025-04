Un invito alla speranza

Nell’omelia preparata per la messa del Crisma, Papa Francesco, attraverso le parole del cardinale Domenico Calcagno, ha lanciato un forte appello ai sacerdoti e ai fedeli. In un contesto di ingiustizie e difficoltà, il Papa invita a non lasciarsi scoraggiare, ma a compiere “scelte di campo” per il bene della comunità. Questo messaggio si inserisce in un periodo di grande incertezza, dove la speranza sembra spesso offuscata da eventi tragici e da una crescente divisione sociale.

La casa comune ferita

Il Papa ha descritto la nostra “casa comune” come un luogo ferito, dove la fraternità umana è spesso negata. Tuttavia, egli sottolinea che questa fraternità è incancellabile e ci chiama a un impegno attivo. “Il raccolto di Dio è per tutti”, afferma, evidenziando l’importanza di unire le forze per costruire un futuro migliore. La missione sacerdotale, secondo Francesco, deve essere animata dalla gioia del Regno, che ripaga ogni fatica e sacrificio. Questo richiamo alla gioia è fondamentale per affrontare le sfide quotidiane e per mantenere viva la speranza.

Un mondo nuovo è possibile

Il messaggio del Papa si conclude con un invito alla preghiera per la gioia dei sacerdoti, sottolineando l’importanza della comunità nella vita spirituale. “Molte paure ci abitano e tremende ingiustizie ci circondano, ma un mondo nuovo è già sorto”, afferma con determinazione. Questo passaggio rappresenta un forte stimolo per tutti i credenti a non arrendersi di fronte alle avversità, ma a lavorare insieme per un cambiamento positivo. La visione di un futuro migliore è alla portata di tutti, se solo si è disposti a fare la propria parte.