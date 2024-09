Il ministero ha rilasciato nuove direttive per la riapertura delle scuole.

Anche l'aiScuola salirà sul podio pedagogico: le direttive aggiornate sono pronte per ripartire, come proclamato dal ministero. Valditara ha rivelato che quattro regioni testeranno in aula l'uso dell'intelligenza artificiale. Fra le ultime innovazioni firmate per l'anno in corso, spiccano le norm...

Fra le ultime innovazioni firmate per l’anno in corso, spiccano le norme aggiornate per la lezione di educazione civica, la quale avrà come riferimento principale la Costituzione, “per poter definire i principi, i privilegi e gli obblighi che formano il nostro eredità democratica”. Inoltre, vedremo l’introduzione del liceo incentrato sul Made in Italy e del 4+2, la revisione sperimentale dei tecnici professionali con lo scopo di creare un legame tra la formazione scolastica e il settore lavorativo. Per i giovani studenti, sarà imposto il divieto dell’uso dello smartphone fino all’anno di terza media, anche con finalità scolastiche, e ci sarà una ritorno all’uso di diari cartacei. In quattro regioni, saranno sperimentate le tecniche di intelligenza artificiale “per adattare personalmente l’insegnamento”.