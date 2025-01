Un’audizione che scuote il silenzio

In un clima di crescente tensione e mistero, don Pietro Vergari, ex rettore della basilica di Sant’Apollinare, ha rilasciato dichiarazioni che potrebbero avere un impatto significativo sulle indagini riguardanti le scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. La sua audizione, tenutasi a Palazzo San Macuto davanti alla Commissione bicamerale di inchiesta, ha messo in luce dettagli inediti e ha riacceso l’interesse pubblico su due casi che da decenni affliggono la società italiana.

Le parole di don Pietro Vergari

Don Vergari, visibilmente provato e in condizioni di salute fragili, ha esordito affermando di non aver mai conosciuto Emanuela Orlandi. Questa dichiarazione ha sollevato interrogativi, considerando il legame che la giovane aveva con ambienti ecclesiastici e la sua scomparsa avvenuta nel 1983. Tuttavia, il sacerdote ha parlato con affetto di Enrico De Pedis, ex boss della banda della Magliana, descrivendolo come una persona di “carattere molto gentile e molto buono”. Queste parole, che contrastano con l’immagine di un criminale spietato, hanno sorpreso molti, alimentando ulteriormente il dibattito su chi fosse realmente De Pedis.

Il legame con la chiesa e la sepoltura di De Pedis

Un aspetto cruciale emerso dall’audizione è il ruolo di don Vergari nella sepoltura di De Pedis, assassinato nel 1990. Il sacerdote ha rivelato di aver interceduto affinché il corpo del boss potesse riposare nella basilica di Sant’Apollinare, un gesto che ha sollevato non poche polemiche. Questo legame tra la criminalità organizzata e la chiesa ha riaperto ferite mai completamente sanate nella società italiana, dove la linea tra bene e male è spesso sfumata. La scelta di don Vergari di accogliere De Pedis nella chiesa ha suscitato interrogativi sulla moralità e sull’etica di tali decisioni, specialmente in un contesto di scomparse irrisolte.

Un caso che continua a far discutere

Le dichiarazioni di don Vergari non solo riaccendono i riflettori su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, ma pongono anche interrogativi su come la chiesa cattolica gestisca le sue relazioni con figure controverse. La Commissione di inchiesta, ora più che mai, si trova di fronte a un compito arduo: fare luce su un mistero che dura da decenni e che continua a suscitare emozioni e polemiche. La speranza è che, attraverso testimonianze come quella di don Vergari, si possano finalmente trovare risposte a domande che da troppo tempo rimangono senza risposta.