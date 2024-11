Un Natale speciale a Gaeta

Il Natale è un periodo magico, e per Anna Paratore, madre della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, questo momento dell’anno assume un significato particolare. Ogni weekend fino al 6 gennaio, Anna è presente al mercatino di Gaeta, dove espone le sue candele profumate, frutto di un lavoro artigianale che porta avanti con passione. La tradizione di vendere candele nei mercatini del Lazio è diventata per lei un vero e proprio rituale, un modo per condividere la sua creatività e il suo amore per il Natale con la comunità.

Un laboratorio di candele a casa

Nel suo quartiere, Garbatella, Anna ha allestito un laboratorio dove crea candele e ghirlande, tutte realizzate a mano. “Le mie candele sono fatte con ingredienti semplici e hanno prezzi accessibili, dai 10 ai 35 euro”, spiega Anna. I centrotavola più elaborati possono arrivare fino a 45 euro, ma ciò che conta di più per lei è il valore affettivo di ogni pezzo. “Quest’anno ho deciso di aggiungere anche profumi, per rendere l’atmosfera ancora più natalizia”. La sua dedizione al lavoro artigianale è evidente, e chiunque visiti il suo stand può percepire l’amore e la cura che mette in ogni creazione.

Le tradizioni familiari durante le festività

Il Natale in casa Meloni è un momento di riunione familiare. Anna racconta che, nonostante gli impegni di Giorgia, la famiglia cerca sempre di trascorrere le festività insieme. “Dipende molto dagli impegni di Giorgia, ma ci organizziamo sempre per stare insieme”, afferma. La Vigilia e il pranzo di Natale sono occasioni in cui le sorelle si alternano, cercando di mantenere vive le tradizioni familiari. “Giorgia ama cucinare, ma spesso è Arianna a prendersi cura dei preparativi, soprattutto quando la sorella è sotto pressione”.

Un legame speciale tra madre e figlie

Anna Paratore non nasconde la sua ammirazione per le figlie. “Giorgia è rimasta se stessa, e questo è ciò che la rende speciale agli occhi degli altri”. La sua figura di madre è sempre presente, anche se la premier cerca di mantenere una certa distanza per non far pesare il suo giudizio. “Quando Giorgia mi ha detto che si sarebbe iscritta al Fronte della gioventù, ne sono stata felice. Volevo solo che uscisse di casa!”. Questo legame tra madre e figlie è un esempio di come le tradizioni familiari possano evolversi, ma rimanere sempre radicate nei valori di affetto e supporto reciproco.