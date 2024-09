Il noto cantante Blanco ha risposto con umorismo alla notizia di un furto nella pasticceria di famiglia, dicendo: «Sembrerebbe che i nostri dolci siano molto richiesti».

Un gruppo di malfattori ha preso di mira “L’Isola delle Rose”, la pasticceria di famiglia del cantante Blanco. Nonostante il furto sfrenato perpetrato nella notte del 24 settembre, Blanco ha mantenuto il suo senso dell’umorismo. Annonciando l’incidente sui social media, ha mostrato la vetrina della pasticceria, adornata con graffiti dell’artista ‘Sex Dreams’, distrutta in quello che è stato un classico furto con spaccata. Il cantante, nonostante si trovasse in una situazione difficile, ha commentato ironicamente: “I nostri dolci sono così deliziosi che vengono letteralmente rubati”. Ha poi aggiunto, invitando i ladri in caso fossero intolleranti o allergici al glutine, o alla ricerca di prodotti senza lattosio o tradizionali, a passare nel suo negozio.